Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe Mathilde ile Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Asırlık Zarafet" sergisini gezdiği, Özgür Masur'un imzasını taşıyan "Anatolia" adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri incelediği görüntülere yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye ile Belçika halkları arasındaki dostluk köprülerinin daha da sağlamlaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 11, 2026

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Belçika Kraliçesi Mathilde'ye eşlik ettiği anlar da yer aldı.