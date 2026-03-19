Gündem
AA 19.03.2026 13:02

Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan boyunca gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerle gıda güvenliğini tehdit eden durumların önüne geçmeyi hedefledi. 95 bin gıda denetimi sonucunda 130 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen denetimlere ilişin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için uygunsuzluklara "sıfır tolerans" gösterdiklerini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda 130 milyon lira idari para cezası uygulandı, 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

İbrahim Yumaklı Ramazan Ayı
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü
