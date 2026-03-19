Arakçi, İsrail’in İran enerji altyapısına yatığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformunda değerlendirmede bulundu.

“Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı” ifadesini kullanan Arakçi, bu “itidalin” tek nedeninin “gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak” olduğunu söyledi.

Arakçi, “Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir.” dedi.