Hafif Sağanak Yağışlı 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2026 17:50

Arakçi: Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yaptığı saldırıya karşılık dün gece misillemede bulunduklarını ve bunun güçlerinin küçük bir kısmı olduğunu belirterek, altyapıya tekrar saldırı düzenlenirse "artık bir kısıtlamada bulunmayacaklarını" söyledi.

Arakçi, İsrail’in İran enerji altyapısına yatığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformunda değerlendirmede bulundu.

“Dün gece İsrail’in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı” ifadesini kullanan Arakçi, bu “itidalin” tek nedeninin “gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak” olduğunu söyledi.

Arakçi, “Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir.” dedi.

ETİKETLER
İran ABD ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Çarşılarda bayram yoğunluğu
Çarşılarda bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ