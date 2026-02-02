İran'da, ABD ile nükleer müzakere talimatı

Tahran merkezli SNN haber ajansı, Pezeşkiyan'ın Washington ile nükleer konularda görüşmelerin yeniden başlatılması emrini verdiğini duyurdu.

Tasnim haber ajansına konuşan kaynaklar ise müzakerelerin büyük olasılıkla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff düzeyinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Tahran'dan temkinli yaklaşım

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, yaptırımların kaldırılması ve ulusal çıkarların ilerletilmesi odağında ABD ile olası müzakerelerin yapısını dikkatle incelediklerini belirtti. Bekayi, diplomatik süreçte temkinli ve zamana duyarlı bir yaklaşımın altını çizdi.

Trump yönetiminden yeşil ışık

Axios'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin bu hafta gibi erken bir tarihte görüşme yapmaya açık olduğu belirtildi. Bu hamle, Haziran 2025'te İsrail'in İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar ve sonrasında yaşanan gerilimin ardından ilk ciddi diplomatik temas girişimi olma özelliği taşıyor.

Tahran ve Washington, 2025 yılındaki çatışmalardan önce Umman aracılığıyla beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmişti.

Maskat'ta yapılması planlanan altıncı tur, bölgedeki saldırılar ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik tutumu nedeniyle iptal edilmişti.

İran, güvenin yeniden tesisi için ABD ve Avrupa'ya "samimiyet gösterme" ve aşırı taleplerden vazgeçme çağrısında bulunuyor.