Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinde anayasa değişikliğine gidileceğini duyurdu

Miçotakis yayımladığı video mesajda, Yunanistan'ın anayasa değişikliğine dair kamuoyu diyaloğunu bugün başlattığını duyurdu.

Başbakanlık dışında, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin de lideri sıfatını taşıdığını hatırlatan Miçotakis, bu bağlamda öncelikle parti meclis grubundan anayasa değişikliğine ilişkin fikirlerini mart ayına kadar ortaya koymalarını istedi.

Miçotakis, 1975'te yapılmış olan mevcut anayasa için "Gerçekten 50 yıldır siyasi istikrar ve düzen sağladı. Canlı bir metin. Öte yandan, bu, 20'nci yüzyıla ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

Modern dünyanın karşı karşıya olduğu yapay zeka, iklim krizi gibi yeni konseptlerin de dikkate alındığı yeni bir anayasa hazırlamanın vakti geldiğini ifade eden Miçotakis, Bakanların görevdeyken işledikleri suçlar için yargılanmaları, derin devletle mücadele gibi konularda yeni ve sürdürülebilir temel olacak değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Miçotakis, anayasa değişikliği için cumhurbaşkanının sadece bir kez 6 seneliğine seçilmesi ve yüksek yargıçların seçiminde hakimlerin tercihlerinin daha çok rol oynaması gibi fikirlerini dile getirdi.

Diğer partilerden ve tüm vatandaşlardan anayasa değişikliğine ilişkin öneri beklediğini belirten Miçotakis, "Niyetimiz cesur bir anayasa değişikliğidir." dedi.