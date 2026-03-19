AA 19.03.2026 15:15

Bodrum'a bir günde 25 bin araç giriş yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Sırmalı, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı. Polis ekipleri de sürücü ve yolculara bilgilendirici broşür dağıttı.

Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Sırmalı, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi.

"25 bin araç giriş yaptı"

Bir gün içerisinde ilçeye 25 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Sırmalı, şöyle konuştu:

"Bodrum'a tatil süresi içerisinde yaklaşık 100 bine yakın misafir bekliyoruz. 294 otelimiz şu an itibarıyla açık, yaklaşık yarıya yakın doluluk kapasitesi var. Bugün uygulama noktasında yolculuk yapan vatandaşlarımızın bayramını kutladık ve denetimleri gerçekleştirdik. Bayram süresi boyunca polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz olmak üzere 664 personel ve 157 ekibimiz görev alacaklar."

Sırmalı, vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları uyarısında bulunarak Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu kaydetti.

Sıradaki Haber
Depremde hasar gören 161 yıllık cami bayram namazıyla ibadete açılacak
SON HABERLER
15:45
Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü
15:41
SGK'dan "sahte bayram ikramiyesi mesajı" uyarısı
15:40
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
15:47
18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü
15:16
Altın ve gümüş fiyatlarında gerileme sürüyor
