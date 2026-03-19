Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.03.2026 13:35

Ankara'da bayramda 23 bin 769 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında kent genelinde 23 bin 769 emniyet ve jandarma personelinin görev alacağını açıkladı.

Valilik binasında Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, merkez ilçe kaymakamları, vali yardımcıları ve valilik personeliyle bayramlaşan Şahin, kentteki Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bayram için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Şahin, vatandaşlardan trafikte sürüş güvenliğine ve kurallara uyarak seyretmelerini istedi.

Şahin, bayram tedbirlerini 13-22 Mart'ı kapsayacak şekilde uygulamaya başladıklarını belirterek, kabir ziyaretlerinin rahatça yapılabilmesi için mezarlıklarda trafik akışını rahatlatma ve güvenliği sağlamak adına ek tedbirler aldıklarını söyledi.

AŞTİ'de, Yüksek Hızlı Tren Garı'nda ve Esenboğa Havalimanı'nda tedbirler uyguladıklarını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 22 bin 58 personel görev yapacak, bayram boyunca 2 bin 302 ekip, bir helikopter ve dronlarla havadan ve karadan trafik ve diğer tedbirleri hem denetleyecekler hem uygulamalarını sağlayacaklar. Yine 1711 personelimizle Jandarma Komutanlığımız, 406 ekiple birlikte helikopter, dronlar ve görev köpeği K-9 dediğimiz köpeklerle asayişimizin ve trafik hizmetlerimizin en kaliteli seviyede verilmesi için yoğun gayret sarf edecekler.

Cumartesi günü saat 16.00'dan pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 01.00'e kadar İstanbul istikametindeki hem D-750'de hem otoyolda tır, çekici, tanker gibi trafikte tehlike oluşturabilecek, nispeten tıkanmalara yol açabilecek araçların seyrine izin verilmeyecek. Tabii birtakım tedarik malzemesi, sebze, meyve gibi bozulabilecek malzeme taşıyan araçlar buradan istisna tutulacak.

Devletimiz ve Ankara Valiliğimize bağlı birimlerimiz olarak bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Vatandaşımızın bayramını bayram tadında geçirmeleri ve yaşamaları için elimizden gelen tüm tedbirleri aldık ve uygulayacağız. Biz hem sizlerin hem de vatandaşlarımızın bu konuda acı, üzüntü yaşamaması için azami derecede kurallara riayet edilmesi hususunda desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."

ETİKETLER
Ankara Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Konya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada baba ile oğlu öldü
15:41
SGK'dan "sahte bayram ikramiyesi mesajı" uyarısı
15:40
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
15:37
18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile telefonda görüştü
15:16
Bodrum'a bir günde 25 bin araç giriş yaptı
Çarşılarda bayram yoğunluğu
Çarşılarda bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi yarın açılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ