Dünya
AA 12.05.2026 15:33

Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 882'ye çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 13 artarak 2 bin 882'ye yükseldiği bildirildi.

Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 882'ye çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 882'ye, yaralı sayısı 8 bin 768'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin 200'ünün çocuk, 279'unun kadın olduğu belirtilirken, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 108'e, yaralananların sayısının ise 249'a çıktığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 869 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

