18 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 67 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynatıldığının, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık edildiğinin ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşların dolandırıldığının tespit edilmesi üzerine 18 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, 5,3 milyar lira işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 67'si tutuklanırken 40’ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.