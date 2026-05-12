Dünya
AA 12.05.2026 13:49

İran Hükümet Sözcüsü: Elimiz tetikte ancak asıl odak noktamız kalıcı barış

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, "Elimiz tetikte ancak asıl odak noktamız kalıcı barış." dedi.

İran Hükümet Sözcüsü: Elimiz tetikte ancak asıl odak noktamız kalıcı barış

İran devlet televizyonuna göre, Muhacerani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Muhacerani, "Vatanımız defalarca saldırıya uğradı ancak İran her defasında yeniden küllerinden doğdu. Bu defa da güçlüyüz, süper güçler arasındayız, bir kez daha yaraları saracağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük gücüyle 40 gün savaştıklarını söyleyen Muhacerani, "Aynı şekilde elimiz tetikte ve müzakere alanının belirlenmesini bekliyoruz. Asıl odak noktamız kalıcı barıştır." dedi.

Muhacerani, diplomasiyi "izzet, bilgelik ve menfaat" ilkelerine göre yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

"Şartlar normale döndüğünde internet de normale dönecek"

Ülkede tartışmalara neden olan, bazı kullanıcıların uluslararası iletişim sağlamasına imkan vermeyen farklı internet paketleri konusuna da değinen Muhacerani, interneti bir vatandaşlık hakkı olarak gördüklerini, hükümetin vizyonunun, halkın internete adil erişimini sağlamak ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak olduğunu ifade etti.

Muhacerani, internet erişimi konusundaki sorunların ne zaman ortadan kaldırılacağına dair, "Şartlar normale döndüğünde internet de normale dönecektir." diye konuştu.

