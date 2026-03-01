Hafif Sağanak Yağışlı 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2026 00:05

İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci saldırıyı anlattı

ABD-İsrail'in İran’ın güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki ilkokula düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan kız öğrenci, yaşadığı korku dolu anları, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." sözleriyle anlattı.

İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci saldırıyı anlattı

İran Kızılayı, Minab kentindeki bir ilkokula yönelik saldırılardan yaralı kurtulan bir kız çocuğunun görüntülerini yayımladı.

Yayımlanan görüntülerde, bir hastane odasında tedavi gördüğü anlaşılan küçük kız, saldırı anına ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu." dedi.

Küçük kız yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hepsi ölmüştü sadece bir kişi yaşıyordu. Okulum tamamen yıkıldı. Rüya gördüğümü zannediyordum. Herkes yardım yardım diye bağırıyordu. Birisi bana korkma teneffüs zili çalıyor dedi. O an deprem oldu. İkinci bomba düştü. Okul harap oldu. Üzerime taşlar döküldü. Altı ceset gördüm. Ne elleri ne başları ne de ayakları vardı. Allah intikamımızı alacak."

Olay

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
BM: Dünyada 2,1 milyar insan güvenli şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
İstanbul Boğazı'nda kuğu görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda kuğu görüntülendi
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ