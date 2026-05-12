İspanya'dan Avrupa ordusu çağrısı: ABD'nin ne yapacağını düşünerek uyanamayız

Brüksel'deki Dışişleri Konseyi öncesinde açıklamalarda bulunan Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ittifakına yönelik eleştirilerinin ardından, Avrupa ülkelerinin Rusya gibi aktörlerin Washington'ın yardımına gelip gelmeyeceğini test etmesine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Albares, "Her sabah ABD'nin bir sonraki adımının ne olacağını merak ederek uyanamayız." ifadelerini kullandı.

NATO'yu zayıflatmayacak

Bağımsız bir savunma gücünün NATO'yu zayıflatmayacağını savunan İspanya Dışişleri Bakanı, ABD'nin kendi ordusunu güçlendirmesinin ittifaka zarar vermediğini hatırlattı. NATO'nun sunduğu caydırıcılığın yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Albares, "Eğer NATO eskiden sağladığı güvenliği artık sağlayamıyorsa, Avrupalılar olarak daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Transatlantik ilişkilerde yeni dönem

Jose Manuel Albares, ABD'nin Avrupalıların tarihi ve doğal müttefiki olduğunu ancak Trump yönetiminin transatlantik ilişkilere dair yeni fikir ve vizyonlara sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ekledi.

Gerginlik, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarının ardından Trump'ın bu ay başında Almanya'dan 5 bin askerini çekmesiyle daha da tırmandı. İspanya, Orta Doğu'daki gelişmelere ve Trump yönetiminin politikalarına karşı Avrupa içindeki en sert eleştirileri getiren ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Avrupa ordusu fikri, Trump'ın NATO'dan çekilme tehditleri ve Danimarka toprağı Grönland'ı ilhak etme girişimleri gibi tartışmalı çıkışlarının ardından Brüksel koridorlarında yeniden en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.