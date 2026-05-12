Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörizmin finansmanına yönelik çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) yapılan incelemelerde, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Toplanan fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Açık kaynaklar ve MASAK verilerine göre, söz konusu kripto cüzdan adresleri üzerinden 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar toplandığı, paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığı saptandı.

Şüphelilerin ayrıca terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.