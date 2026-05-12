Parçalı Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.05.2026 07:40

Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 43 gözaltı

16 ilde terör örgütü DEAŞ’ın finansmanına yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörizmin finansmanına yönelik çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) yapılan incelemelerde, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Toplanan fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Açık kaynaklar ve MASAK verilerine göre, söz konusu kripto cüzdan adresleri üzerinden 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar toplandığı, paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığı saptandı.

Şüphelilerin ayrıca terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğu belirlendi.

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ETİKETLER
DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Park halindeki çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
Netflix'e dava: Bağımlılık için tasarlanıyor, çocukların verileri kar amacıyla toplanıyor
08:29
Bilim insanları koronavirüs ve grip gibi virüsleri ses dalgalarıyla yok etti
08:25
SpaceX roketi Ay'a çarpmak üzere
08:14
İspanya'dan Avrupa ordusu çağrısı: ABD'nin ne yapacağını düşünerek uyanamayız
08:07
ABD, Grönland'da yeni üsler açmak için gizli görüşmeler yürütüyor
07:49
Trump'ın medya şirketi bir kez daha milyonlarca dolarlık zarar açıkladı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ