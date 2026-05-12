Soykırımcı İsrail Meclisi'nden skandal yasa tasarısına onay

Soykırımcı İsrail, tepkilere kulak tıkadı.

Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor.

Katil İsrail Meclisi, çeşitli gözaltı merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin öldürülmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı.

Meclis Genel Kurulunda 93 milletvekili lehte oy kullanırken, aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı.

Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı.

Eli Kanlı İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idamı öngören tartışmalı yasa tasarısını daha önce onaylamıştı.

Yasaya göre, “İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek” iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek.

Uluslararası hukuk örgütleri, yasanın "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.