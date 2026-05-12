Dünya
Independent 12.05.2026 07:27

Japonya'da trendeki tuhaf koku 10 kişiyi hastanelik etti

Tokyo yakınlarında sefer yapan bir trende yayılan kimliği belirsiz koku paniğe neden oldu. Boğaz yanması ve nefes darlığı yaşayan yaklaşık 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayın nedenini araştırıyor.

Japonya’da Tokyo yakınlarında hareket halindeki bir trende yayılan gizemli koku paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 yolcu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 10 Mayıs’ta saat 16.30 sıralarında, Doğu Japonya Demiryolu Şirketi’ne (JR East) ait Tokaido Hattı treninde meydana geldi. Tren, Kanagawa prefektörlüğesindeki Odawara istasyonundan Gunma’daki Takasaki’ye giderken bazı yolcular vagonda tuhaf bir koku olduğunu bildirdi.

Yolcular öksürmeye başladı

Yerel medyada yer alan haberlere göre bazı yolcular öksürük, boğaz tahrişi ve nefes alma güçlüğü yaşadı. Yolculardan biri, vagonda biber benzeri keskin bir koku hissedildiğini söyledi.

Tren, Kanagawa prefektörlüğündeki Kawasaki istasyonunda acil olarak durduruldu. Olay yerine 20’den fazla ambulans ve acil müdahale aracı sevk edildi.

Aile hastaneye kaldırıldı

Tokyo Weekender’ın aktardığına göre 30’lu yaşlarındaki bir kadın, saat 16.40’tan kısa süre önce acil servisi arayarak trende kimliği belirsiz bir madde yayıldığını bildirdi.

Kadın, eşi ve bir yaşındaki çocukları tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, ailenin sağlık durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Tehlikeli gaz tespit edilmedi

The Japan Times’ın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları gaz ölçümlerinde tehlikeli bir bulguya rastlamadı. Görgü tanıkları da tren içinde herhangi bir maddenin püskürtüldüğünü görmediklerini söyledi.

Polis ve dedektif ekipleri, vagonda zararlı bir gaz tespit edilmediğini ancak olayın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Seferler geçici olarak durduruldu

Olay sonrası JR East, Yokohama ile Shinagawa arasındaki Tokyo yönlü Tokaido Hattı seferlerini geçici olarak askıya aldı. Seferlerin daha sonra kademeli şekilde yeniden başlatıldığı ve bazı trenlerin farklı güzergahlara yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, yolcuları etkileyen maddenin ne olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Netanyahu, AB'nin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararına tepki gösterdi
