Trump'ın medya şirketi bir kez daha milyonlarca dolarlık zarar açıkladı

Donald Trump’ın sahibi olduğu Trump Media and Technology Group, 2026’nın ilk çeyreğinde 405 milyon dolardan fazla net zarar açıkladı.

Şirketin finansal sonuçlarına göre, aynı dönemde elde edilen net satış geliri 871 bin dolar seviyesinde kaldı.

Zararın nedeni dijital varlıklar

Şirket yönetimi, büyük kaybın temel nedenleri arasında dijital varlıklardaki değer kayıpları, faiz giderleri ve hisse bazlı ödemeleri gösterdi.

Açıklamada, yaklaşık 368,7 milyon dolarlık zararın dijital varlıklardan kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca faiz giderlerinin 11,5 milyon dolar, hisse bazlı ücretlendirmenin ise 11,8 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Şirket buna rağmen toplam varlıklarının 2,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve üst üste dördüncü çeyrekte pozitif işletme nakit akışı elde ettiğini açıkladı.

Hisselerde sert düşüş

Trump Media hisseleri cuma günü 9 doların altında işlem gördü. Şirket hisseleri yıl başından bu yana değer kaybederken, 2022’de görülen zirve seviyelerin de 10 kat altına geriledi.

Şirketin son yıllardaki zararlarının hızla arttığı görülüyor. Net zarar 2023’te 58,2 milyon dolar seviyesindeyken, 2024’te 400 milyon doların üzerine çıktı. 2025 yılı kayıplarının ise 712 milyon doları aştığı belirtildi.

CEO değişmişti

Şirket geçen ay önemli bir yönetim değişikliğine de gitmişti. Uzun süredir CEO görevini yürüten eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Devin Nunes görevden alınmıştı.

Trump’ın medya şirketi son dönemde farklı sektörlere yönelerek yatırımcı ilgisini artırmaya çalışıyor.

Füzyon enerjisine yatırım planı

Şirket, Aralık ayında TAE Technologies ile 6 milyar doları aşan hisse bazlı birleşme anlaşması yaptığını duyurmuştu.

Anlaşmanın 2026 ortasında tamamlanması bekleniyor. TAE Technologies, bu yıl füzyon santrali inşaatına başlamayı ve 2031 yılına kadar elektrik üretmeyi hedefliyor.

Ancak uzmanlar, nükleer füzyon teknolojisinin halen ticari ölçekte uygulanabilir hale gelmediğine dikkat çekiyor.

Truth Social için yeni planlar

Trump Media ayrıca sosyal medya platformu Truth Social üzerinden tahmin piyasaları hizmeti sunmayı planlıyor.

ABD medyasına göre şirket, Truth Social ağını ayrı bir şirket yapısına dönüştürme seçeneğini de değerlendiriyor.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ise mevcut tahmin platformları Kalshi ve Polymarket’te danışman olarak görev yapıyor.