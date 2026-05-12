ABD, Grönland'da yeni üsler açmak için gizli görüşmeler yürütüyor

Washington yönetiminin, adanın güneyinde üç yeni askeri üs açmayı planladığı belirtiliyor. Bu hamle, Başkan Donald Trump'ın daha önce Grönland ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından bölgede oluşan diplomatik gerilimi yönetme çabası olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray, Danimarka ve Grönland ile üst düzey temasların sürdüğünü doğrularken görüşmelerin gidişatından memnuniyet duyulduğu ifade ediliyor.

Deniz trafiği kontrol edilecek

Yeni kurulması planlanan üslerin, Rusya ve Çin'in Kuzey Atlantik'teki faaliyetlerini izlemeye odaklanacağı kaydediliyor. Stratejik açıdan "GIUK Geçidi" olarak adlandırılan bölgede yer alacak bu tesislerin, özellikle deniz trafiği gözetiminde kritik rol oynaması bekleniyor.

Müzakerelerde öne çıkan noktalardan biri, yeni üslerin resmi olarak ABD egemenlik alanı statüsünde değerlendirilmesi önerisidir. İlk aşamada, eski bir askeri havaalanına ev sahipliği yapan Narsarsuaq bölgesinin üs için en güçlü aday olduğu bildiriliyor. Uzmanlar, maliyetleri düşürmek amacıyla mevcut liman ve havaalanı altyapısına sahip bölgelerin tercih edileceğini öngörüyor.

Diplomatik süreç profesyonelce yürütülüyor

Trump'ın geçmişteki sert söylemlerine rağmen, mevcut görüşmelerin Washington'da oluşturulan küçük bir çalışma grubu tarafından sessizce ve profesyonelce yürütüldüğü vurgulanıyor. Sürecin başında Dışişleri Bakanlığından Michael Needham'ın bulunduğu ve Danimarkalı mevkidaşlarıyla ocak ayından bu yana en az beş kez bir araya geldiği ifade ediliyor.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, ABD ile devam eden bir diplomatik kanalları olduğunu doğrularken ayrıntı vermekten kaçınıyor. Kopenhag yönetiminin, kendi kırmızı çizgilerini koruyarak ABD'nin askeri genişleme taleplerine sıcak baktığı belirtiliyor.

Bölgedeki mevcut durum

Soğuk Savaş döneminde Grönland'da 17 askeri tesisi bulunan ABD'nin şu anda adada sadece Pituffik Uzay Üssü yer alıyor. Kuzeybatıda bulunan bu tesis füze uyarı sistemleri üzerine çalışırken, planlanan yeni üslerin deniz savunma kapasitesini artıracağı ifade ediliyor.

Görüşmelerde henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığı ve üs sayısının müzakerelerin sonucuna göre değişebileceği kaydediliyor.