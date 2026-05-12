Parçalı Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 12.05.2026 08:23

SpaceX roketi Ay'a çarpmak üzere

Dünya'nın en yakın komşusu Ay, bu yılın ilerleyen dönemlerinde insan yapımı bir cismin yüksek hızlı çarpışmasına sahne olacak. Bağımsız gökbilimci Bill Gray'in analizine göre, bir SpaceX Falcon 9 roketinin üst aşaması, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ay yüzeyine çarpacak.

SpaceX roketi Ay'a çarpmak üzere

Yakın Dünya nesnelerini izlemek için kullanılan Project Pluto yazılımının geliştiricisi olan Gray, çarpışmanın UTC saatiyle 06.44’te gerçekleşeceğini öngörüyor.

Yaklaşık beş katlı bir bina yüksekliğindeki roket parçasının, ses hızının yedi katı bir süratle Ay’ın görünür ve karanlık yüzü arasındaki sınırda yer alan Einstein krateri yakınlarına düşmesi bekleniyor.

Yörünge hesaplamaları kesinlik taşıyor

Ocak 2025’te fırlatılan ve Ay’a iniş araçları taşıyan "2025-010D" görevine ait olan bu roket aşaması, fırlatmanın ardından uzayda boşta kalmıştı.

Gökbilimci Gray, uzay çöplerinin hareketinin genellikle öngörülebilir olduğunu, ancak güneş radyasyonu basıncı gibi küçük dış etkenlerin zamanla bu rotalarda belirsizliğe yol açabileceğini ifade ediyor. Mevcut verilere göre roketin ve Ay’ın yörüngeleri, 5 Ağustos’ta aynı noktada kesişecek.

Ay için yeni bir krater oluşacak

Bu olay, Ay'ın Dünya kaynaklı bir cisimle ilk karşılaşması değil. 1970'lerde Apollo modülleri ve 2009'da NASA'nın LCROSS sondası, bilimsel veriler toplamak amacıyla Ay yüzeyine kasten çarptırılmıştı. En son 2022 yılında Çin'e ait olduğu düşünülen bir roket parçası Ay'ın uzak yüzünde çift krater oluşturmuştu.

SpaceX roketinin neden olacağı çarpışmanın Dünya'dan çıplak gözle görülmesi beklenmiyor. Ancak NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı'nın (LRO) çarpışma sonrası oluşacak taze krateri görüntülemesi planlanıyor.

Uzmanlar, artan uzay trafiği ve biriken uzay çöplerinin gelecekteki Ay misyonları için risk oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

ETİKETLER
SpaceX Uzay Çalışmaları Uzay
Sıradaki Haber
İspanya'dan Avrupa ordusu çağrısı: ABD'nin ne yapacağını düşünerek uyanamayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
Netflix'e dava: Bağımlılık için tasarlanıyor, çocukların verileri kar amacıyla toplanıyor
08:29
Bilim insanları koronavirüs ve grip gibi virüsleri ses dalgalarıyla yok etti
08:14
İspanya'dan Avrupa ordusu çağrısı: ABD'nin ne yapacağını düşünerek uyanamayız
08:07
ABD, Grönland'da yeni üsler açmak için gizli görüşmeler yürütüyor
07:49
Trump'ın medya şirketi bir kez daha milyonlarca dolarlık zarar açıkladı
07:51
Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 43 gözaltı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ