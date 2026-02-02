Hafif Sağanak Yağışlı 3.5ºC Ankara
Türkiye
AA 02.02.2026 23:52

Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 3 ölü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan 2'si çocuk 3'ü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Melis K'nin kullandığı otomobil, D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayalardan Zehra Serdil Atak ve Büşra Güney'in hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan Kübra Güney, Necla Öztürk, Burkan Acar ve Yunus Bagı'yı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kübra Güney müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Mersin'de otomobil yayalara çarptı: 3 ölü

Vali Toros kaza yerine gitti

Kaza yerine giden Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ekiplerden bilgi aldı.

Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpmasıyla meydana gelen kazayla karşı karşıya kaldık. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında. Onlara da acil şifalar diliyorum."

