DHA 03.02.2026 06:45

Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 20 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyette bulunan tekstil fabrikasında akşam yemeğinde pilav yiyen işçiler, yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ve ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune alarak analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

