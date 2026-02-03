Parçalı Bulutlu 3.3ºC Ankara
Dünya
AA 03.02.2026 06:40

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken Tahran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" ifadeleriyle tehdit etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi

Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77’nci yıldönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail İran ABD İran ilişkileri Netanyahu
