AA 03.02.2026 07:14

İstanbul'da 14 katlı binada yangın paniği

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, 4 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'da 14 katlı binada yangın paniği

Talatpaşa Mahallesi 1046 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 14 katlı binada yangın paniği

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda oksijen verildi.

Bina tedbir amaçlı ekiplerce boşaltılırken, apartman boşluğunda oluşan yoğun dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul Yangın İtfaiye
