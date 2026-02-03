Parçalı Bulutlu 3.3ºC Ankara
Dünya
AA 03.02.2026 06:33

Katar: Refah Sınır Kapısı kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalmalı

Katar, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı’nın kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalması gerektiğini belirtti.

Katar: Refah Sınır Kapısı kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalmalı

Refah Sınır Kapısı, yaklaşık 2 yıl aradan sonra dün, sınırlı olarak ve sıkı kısıtlamalarla da olsa yeniden giriş-çıkışlara açıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın geçişlere açılmasının, özellikle insani yardım ve sağlık konusunda sivillerin yaşadığı trajediye çözüm bulma yolunda atılmış doğru bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve insani yardımın Gazze'ye sürekli ve engelsiz şekilde girmesi gerektiği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı’nın da kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalması gerektiği vurgulandı.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı ve 2 yıl süren soykırımın bir parçası olarak Mayıs 2024'ten beri Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında sınır kapısını yeniden açması gerekiyordu ancak bu taahhüdünü yerine getirmedi.

ETİKETLER
Katar Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
