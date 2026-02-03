Parçalı Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2026 06:32

Fransa'da 2 İsrailli çifte vatandaş hakkında "soykırıma ortaklık"tan tutuklama emri çıkardı

Fransız yargıçların, Gazze’ye insani yardımların ulaşmasını engelleme faaliyetlerinde bulunan 2 İsrailli çifte vatandaş hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Fransa'da 2 İsrailli çifte vatandaş hakkında "soykırıma ortaklık"tan tutuklama emri çıkardı

Fransız Le Monde gazetesinin soruşturmaya taraf olan avukatlardan edindiği bilgiye göre, Fransa’nın İnsanlığa Karşı Suçlarla ve Nefret Suçlarıyla Mücadele Merkezi (OCLCH) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İsrail’de yaşayan ve Fransa vatandaşlığı bulunan "Israel is Forever" kuruluşunun başkanı avukat Nili Kupfer-Naouri ve Tsav 9 kolektifi sözcüsü Rachel T. hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Avukatlar, Fransız yargıçların bu kararının insani yardımları engelleme faaliyetlerinin dahi soykırıma ortaklık suçu niteliği taşıyabileceğini kabul eden ilk yargı kararı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca avukatlar yargıçların bu kararının Fransa’ya dönmek isteyen İsrailli çifte vatandaş askerler için emsal teşkil edebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Kasım 2024’te Barış için Fransız Yahudi Birliği ve Filistinli bir çifte vatandaşın şikayetinin ardından Gazze’ye insani yardım tırlarının girişini engelleyen ve soykırıma yönelik söylemleri ile medyada tanınan Kupfer-Naouri ve Rachel T. hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturmaya daha sonra çok sayıda insan hakları kuruluşu ve Filistinli kuruluş taraf olmuştu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Fransa İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
SpaceX yapay zeka şirketi xAI'yı bünyesine kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:02
22 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 96 gözaltı
07:33
Fransa’da bir hasta, vücudunda Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatla hastaneye başvurdu
07:21
İstanbul'da 14 katlı binada yangın paniği
06:55
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
06:41
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi
06:38
BM'den, Türkiye, Katar ve Mısır'ın ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik çabalarına destek
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili camilerde dualarla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili camilerde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ