Parçalı Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2026 06:34

Fas'ta selden etkilenen Kasr el-Kebir kenti sakinlerinin yüzde 70'i tahliye edildi

Fas'ın kuzeyindeki Lukus Nehri'nde su seviyesinin yağışların etkisiyle yükselmesi nedeniyle Kasr el-Kebir kenti sakinlerinin yüzde 70'inin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Fas'ta selden etkilenen Kasr el-Kebir kenti sakinlerinin yüzde 70'i tahliye edildi

Kasr el-Kebir kentinde şiddetli yağışlardan zarar gören ve tehlike altında olan bölgelerde yaşayanların tahliye işlemleri ordunun da desteğiyle sürüyor.

Kasr el-Kebir Belediye Başkanı Muhammed es-Simu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden zarar gören ya da tehdit altında olanların tahliye edildiğini, bunun da kent sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ettiğini kaydetti.

Selden etkilenenlerin diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına ya da barınma merkezlerine gittiğini ifade eden Simu, Fas makamlarının nakil işlemleri için araç temin ettiğini aktardı.

Simu, barınma merkezlerinin kapasitesinin 40 bin kişi olduğunu dile getirdi.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün çok sayıda bölgede şiddetli yağış uyarısı yapmış, Eğitim Bakanlığı da yağıştan etkilenecek bölgelerde 2-7 Ocak tarihlerinde eğitime ara verileceğini açıklamıştı. Ülkede aralık ve ocak aylarında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas'ta, aralık ayından bu yana yaşanan yağışlarla ülkedeki barajlarda su rezervlerinin, Temmuz 2019'dan beri görülmeyen bir seviye olan 9,26 milyar metreküpe ulaştığı ifade ediliyor.

ETİKETLER
Fas
Sıradaki Haber
Katar: Refah Sınır Kapısı kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:02
22 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 96 gözaltı
07:33
Fransa’da bir hasta, vücudunda Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmatla hastaneye başvurdu
07:21
İstanbul'da 14 katlı binada yangın paniği
06:55
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu
06:41
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" tehdidi
06:38
BM'den, Türkiye, Katar ve Mısır'ın ABD-İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik çabalarına destek
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili camilerde dualarla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili camilerde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ