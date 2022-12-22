Avusturya Parlamentosu, Türkiye'nin Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının kınanmasını oy çokluğuyla reddetti.

Avusturya medyasına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından başlatılan oylamaya Yeşiller ve Halk Partisi'nden (ÖVP) oluşan hükümet koalisyonu milletvekilleri ret oyu kullandı.

Diğer taraftan, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS) milletvekilleri ise destek oyu verdi.

PKK dernekleri: FEYKOM ve KON-KURD

PKK terör örgütüne bağlı olan Avusturya Kürt Dernekleri Federasyonu (FEYKOM) daha önce açık bir mektupla kınama çağrısında bulunmuştu. İlk imzacılar arasında çok sayıda Avusturyalı siyasetçi de vardı.

FEYKOM aynı zamanda terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki örgütsel yapılanması olan Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu'nun (KON-KURD) bir üyesi.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım'da geçrekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye de 20 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı "Pençe Kılıç" operasyonunu başlatmıştı.

Saldırgan Ahlam Albashır, tutuklandıktan sonra Suriye'de PKK/YPG adına hareket ettiğini itiraf etmişti.

Haber: Yunus Mazı