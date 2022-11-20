Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! ???????? pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

"Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!"



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Ali Coşkun aktardı.https://t.co/isBRrmlPDm pic.twitter.com/HS1J7UwPJ8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2022

Hava harekatının ilk görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! ???????? pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Harekatın adı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

51. Madde'de ne anlatıyor?

Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalandı ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girdi.

Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onayladı.

4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Kasım'da yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulamış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, Zap'ta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan, Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren, azılı bir terör örgütü olan PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte israr edenler var.

İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek! Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.???????? pic.twitter.com/WN6QSBMiez — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2022

Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler! Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler!"