Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.
Etiketler: Dünya Kupası Katar Recep Tayyip Erdoğan
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