Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Tokat'ta bir özel hastanedeki görüntüler üzerine paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili hastanede derhal soruşturma başlattığını vurgulayan Bakan Koca, "Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.