Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için taziye mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakk'a yürüyen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak taziyelerimi ilettim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mevla geride bıraktıklarına sabırlar versin. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Cenabı Hakk'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Kılıçdaroğlu ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na şahsı ve camiası adına başsağlığı dileğinde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Celal Kılıçdaroğlu merhuma Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sağlıklı ömürler dilerim" ifadesini kullandı.