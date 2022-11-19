CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Kocaeli İzmit'te ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu, gece saatlerinde fenalaştı. Yakınları, 112 Acil Yardım Hattı'na ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat ettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun, kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz ay Kocaeli'ye giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret etmişti. Celal Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.
Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, bugün saat 14.00'te İzmit'teki Tavşantepe Cemevi'nden kaldırılacak. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
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