İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırının arkasında PKK/PYD ve küresel güçlerin olduğunu söyleyen Soylu, "İstiklal saldırısı PKK'nın sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk. Şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz. Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal saldırısı da Münbiç'ten oldu." dedi.

Son 1 yılda engellenen terör eylemlerinin sayısını veren Soylu, "200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir." diye konuştu.

"Artık bu fotoğrafın bu çatı altında sorgulanması lazım"

Terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Soylu, HDP'yi hedef aldı. 2016-2022 arasında teslim olarak ifade veren 1248 teröristten 393'ünün PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğini aktardı. Soylu, artık bu fotoğrafın bu çatı altında sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"Bu devlete ve evlatlarına iftira atmak gaflet ve dalalettir"

FETÖ ile mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştirdi.

Soylu, şunları söyledi:

"Yüzde 54'ünün mahkumiyet kararı varken Kılıçdaroğlu ihraç edilenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? Biz 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık. 6'lı masa onları atıp yerine FETÖ'cü KHK'lıları mı alacak? Bu devlete ve evlatlarına iftira atmak gaflet ve dalalettir."

"Hiçbir yabancının oy kullanması mümkün değildir"

Yasa dışı göçmenlere de değinen Soylu, göç baskısının azaldığını belirterek, yabancıların oy kullanacağı iddialarını yalanladı.

Soylu, "Hiçbir yabancının oy kullanması mümkün değildir. Bu dezenformasyonlar yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'ye karşı operasyonudur." dedi.