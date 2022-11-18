Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşte bombacı teröristin iş birlikçileri: Yunanistan'a kaçıracaklardı
[Saldırının zanlılarından Ahmet Jarkas (sol) ve Ammar Jarkas. AA]
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve eşi görünümündeki Bilal H.'yi yurt dışına kaçırmakla görevli zanlılarından Ahmet Jarkas ve Ammar Jarkas'ın fotoğrafları servis edildi.
Bombacı ve eşi görünümündeki Bilal H.’yi yurt dışına kaçırmakla görevli 2 kardeşin fotoğrafları servis edildi.
Ahmed Jarkas bombacı terörist Ahlam Albahsır’ı Esenler’den Küçükçekmece’ye götürdükten sonra Yunanistan’a kaçıracaktı. Ancak beyaz otomobili kameraya yansıdıktan sonra polis kısa sürede gözaltına almıştı.
Ammar Jarkas ise Bilal H.’yi Edirne’ye bırakıp firar etmesine yardımcı oldu. İki kardeş olaydan sonra gözaltına alındı. Tutuklanan kardeşlerin fotoğrafları servis edildi.
Etiketler: İstanbul Terör Saldırısı
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