Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi’nde bu yıl ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve bu durumun getirdiği küresel etkilerdi. Ancak özellikle liderlerin ikili görüşmelerinde kritik konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüştü.

Erdoğan’ın doğrudan görüştüğü bir diğer isim ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada Meloni ile kısa ama verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi ve SAMP-T meselesinin de ele alındığını vurguladı.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinde SAMP-T meselesi de gündeme geldi. ]

İtalya’dan SAMP-T için yeşil ışık

Meloni’nin konuyla ilgili olarak “Teknik bazı sorunlar kaldı. Bunları da çözmek suretiyle Fransa, İtalya, Türkiye SAMP-T meselesini kısa zamanda çözelim.” dediğine dikkat çeken Erdoğan, böylece SAMP-T için yeni bir sürecin başladığını da duyurmuş oldu.

Hatırlanacağı üzere Erdoğan, Fransa Lideri Macron ile bu konuyu farklı tarihlerde ele almış ve söz konusu sistemlerle ilgili Ankara-Paris arasında daha sıkı bir diyalog sürecinin başlaması konusunda iki lider ortak noktada buluşmuştu.

Son olarak Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Erdoğan Macron’a SAMP-T konusunda beklentilerinin 'tam açıklık' prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek olduğunu söylemişti. Erdoğan’ın dikkat çektiği bir diğer konu da tedarik projesinin başlatılmasını konusunda Ankara’nın adım atmaya hazır olduğuydu…

[Türkiye'nin SAMP-T füze ailesi yolculuğu uzun yıllardır masada olan ve konuşulan konulardandı.]

Yeni rota Avrupa mı?

Türkiye hem S-400 süreci hem de ABD’ye son dönemlerde ilettiği ‘Pahalı da olsa Patriot alabiliriz’ mesajıyla yönünü belli etti. Ayrıca hali hazırda yerli ve milli olarak sürdürülen orta-uzun menzilli füze savunma sistemi projeleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Böyle bir ortamda Ankara’nın yeniden SAMP-T meselesini en üst düzeyde gündeme getirmesi ‘Füze savunmasında yeni adres Avrupa mı?’ sorusunu beraberinde getirdi.

SAMP-T sistemi neden önemli?

SAMP-T, İtalya ile Fransa’nın ortaklaşa kurduğu ve bir süre sonra ‘Avrupa’nın füzesi’ ismiyle anılan bir füze savunma sistemi. Sahip olduğu özelliklerle kendi alanında ‘dünyanın en iyilerinden biri’ olarak kabul ediliyor. Aslında SAMP-T füze ailesi 2008 yılında da Türkiye’de gündem olmuştu.

O dönem bazı siyasi tercihler, Çin savunma sisteminin ağırlık kazanması, ardından ABD ve diğer ülkelerin açıklamaları sonrası gelişen kimi durumlar nedeniyle hem SAMP-T hem de Çin füzeleriyle ilgili süreçler rafa kalkmıştı.

Sadece İtalya ve Fransa'nın savunma envanterinde bulunan SAMP-T, bir lançerde 8 füze taşıma kapasitesine sahip. Radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP-T, 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki balistik füzelere, 30 kilometre yükseklikteki hava soluyan uçak gibi hedeflere karşı angajman kabiliyetine erişebiliyor.

[Erdoğan ve Macron'un görüşmelerinde savunma sanayii işbirlikleri de sıklıkla gündeme geliyor.]

NATO sistemine dahil edilebilir

Türkiye’nin envanterine muhtemel bir SAMP-T eklenmesi farklı dinamikleri de doğrudan etkileyecek potansiyelde. Avrupa ürünü olduğu için SAMP-T Ankara’nın halihazırda kullandığı diğer sistemlere de entegre olabilecek ve bu kapsamda NATO sistemine dahil edilecek.

Türkiye’nin orta ve uzun menzilli balistik füzeler üzerinde çalıştığı ve kimi kritik projelerde çok önemli kazanımlar edindiği bir sır değil. Fransa-İtalya ikilisi de bu süreci yakından izliyor ve Türkiye’nin yakın gelecekte yerli/milli uzun menzilli savunma sistemlerine sahip olacağını biliyor.

Fransa ve İtalya'nın SAMP-T projesinde çok da fazla müşterisi yok. Türkiye’nin de orta ve uzun menzilde milli hava savunma sistemleri çalıştığını biliyoruz. Yani Fransa ve İtalya tarafının ‘Ankara zaten bunu yapacak, biz bu arada satış yapalım’ düşüncesiyle hareket etmesi sürpriz olmaz.

[ASELSAN, EUROSAM ve ROKETSAN arasında ilk sözleşme 2018'de imzalanmıştı. Kaynak: AA]

2018’de ilk imzalar atıldı

Türkiye’nin SAMP-T sistemleriyle ilgili ilk net adımı Ocak 2018’de geldi. ASELSAN, EUROSAM ve ROKETSAN arasında “Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi (LORAMIDS) Tanımlama Çalışması” sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da söz konusu sözleşmede imzacılar arasında yer aldı ve bu adımla hem Türkiye hem Fransa hem de İtalya’nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir hava savunma sisteminin ortaklaşa geliştirilmesi hedefi ortaya kondu.

Aradan geçen süreç içerisinde Fransa ve İtalya, Mart 2021’de yeni nesil SAMP-T Hava Savunma Füze Sistemi’nin geliştirilmesin ilişkin sözleşmeyi imzaladı.