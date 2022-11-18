İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın ortaya çıkan yeni görüntülerinde, 4 Kasım Cuma günü saat 17.30'da caddede keşif yaptığı görüldü.

Görüntülerde, teröristin elinde bir poşetle caddede ilerlediği görülürken patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

Esenler'de telefonla konuşarak yolda ilerlemesi de kameralara yansıdı

Öte yandan, İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameraya yansıdı.

Albashır'ın görüntülerinde, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor.

Saldırıdan 3 saat öncesi

Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafeler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

Soruşturma kapsamında 17 tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.

İstanbul 3. ve 4. nöbetçi sulh ceza hakimliklerinde tercümanlar eşliğinde ifadeleri alınan Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.

Ahlam Albasır cezaevine götürüldü

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar "masum insanlardan ne istediniz" şeklinde tepki gösterdi.

Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.