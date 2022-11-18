İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının bir numaralı faili Ahlam Albashır ile birlikte şüpheli 49 kişi önce emniyette sorgulandı.

Sonra savcılığa sevk edilen zanlılar, 2 başsavcı vekili ve 29 savcıya ifade verdi. Bombacı terörist Albashır, emniyette farklı savcılıkta farklı konuştu. Kendini kurtarmak için verdiği çelişkili bilgiler dikkati çekti.

Terörist Ahlam Albashır savcılık ifadesinde kendisini Türkiye'ye YPG'nin gönderdiğini de itiraf etti. Karı koca gibi davrandığı Bilal Hassan ile 27 Temmuz'da yasa dışı yollarla sınırı geçerek Hatay'a girdiğini söyledi.

Ticari bir araca binerek kara yoluyla İstanbul'a geldiklerini ve örgütle bağlantısı olan Ferhat Habeş'in evine yerleştiklerini anlattı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Detayları @trthaber muhabiri Hamza Çiftçi aktardı.https://t.co/OFWsNIajlW pic.twitter.com/79T4YasTBP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2022

17 şüpheli tutuklandı

Savcılık, terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheliden 17’sini tutuklanmaları, 3’ünü de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. 17 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçlaması yöneltildi.

29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesi istendi. Zanlılar 2 ayrı hakimlikçe tek tek sorgulandı. İfadelerin tamamlanmasından sonra karar açıklandı. Aralarında terörist Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında da adli kontrol şartı uygulandı.

Bombalı saldırıya yardım-yataklık eden terör örgütü mensubu "Hüsam" kod adlı teröristin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.