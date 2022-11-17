İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısını düzenleyen terörist Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesine TRT Haber ulaştı.

Çantanın içinde bomba olduğunu bilmediğini iddia eden terörist, "Neden gittiğimi söylemediler. 3 defa Taksim'e gittim, dördüncüde patlama oldu" şeklinde konuştu.

Terör örgütü YPG'nin Türkiye'ye kendisini gönderdiğini söyleyen Albashır, "Bilal'le birlikte İstiklal Caddesi'ne gittik, yolda o ayrıldı. Tek başıma oraya gittim, banka oturdum. Gelen telefonla çantayı bırakıp ayrılmamı söylediler" dedi.

Çantayı ellediğinde "Yumuşak bir şeydi, uyuşturucu zannettim" diyen terörist, "Giderken parfüm bakıyordum seyyar tezgahtan. Bomba patladı patladıktan sonra koştum" iddiasında bulundu.

Patlamanın ardından önce parfüm aldığını söyleyen terörist, Esenler'den Kanarya'ya korsan taksiyle gittiğini anlattı.