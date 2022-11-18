Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 00:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Türkiye'den Gazze'de çıkan yangın için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı Gazze'de Cebaliye Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze’de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti’ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 00:11
- 00:06
- 23:58
- 23:55
- 23:58
Sıradaki Haber
Terör saldırısında 17 kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz