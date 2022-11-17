Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar ulatılır. Bu adımlar aslında güven arttırıcı adımlardır. İnşallah bir daha uzatılmasına gerek kalmaz, ateşkes olur" şeklinde konuştu.

[Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz komşumuz açken tok yatmayalım anlayışıyla bu sürece öncülük ettik. Bundan sonra da çabalarımızı, kesinti olmaması için sürdüreceğiz. pic.twitter.com/5qrHeYqQeF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2022

AB'ye tepki: Onlardan icazet alacak değiliz

Çavuşoğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyeliğinin eleştirilmesine tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "KKTC’nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun. Onlardan icazet alacak değiliz" açıklamasını yaptı.