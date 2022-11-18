Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığı ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapacak
[Getty]
Sağlık Bakanlığı'nın, bu sene 85 bin kadro açacağı duyurulmuştu. Bakan Fahrettin Koca, ilk etapta 42 bin 500 personelin alımına başlanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanı alımıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2022
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