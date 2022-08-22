Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Bakanlığımız bu yıl 85 bin kadro açıyor
Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda vermiş olduğu müjdeyi sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı 85 bin yardımcı personel alacak.
Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik."
Etiketler: Son Dakika Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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