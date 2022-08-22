Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda vermiş olduğu müjdeyi sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 85 bin yardımcı personel alacak.

Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik."