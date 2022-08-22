Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantı'sı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gaziantep ve Mardin’deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. Yapılan soruşturmalar neticesinde, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaziantep ve Mardin’deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır.https://t.co/kJlaobKZp6 pic.twitter.com/2ha1kpuKIw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022

Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

Olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine Aile Bakanlığımız 250 firmadan da 250 desteği sağlamış oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz sevincimizi yeni müjdelerle taçlandıracağımıza inandığımız sondaj gemimiz aynı zamanda Akdeniz’deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma irademizin de bir sembolüdür.https://t.co/TnroAK7Xmd pic.twitter.com/aHYNrwr39T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022

Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz’deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma irademizin bir sembolüdür.

Türkiye’nin sınırlı su kaynaklarını en etkin ve verimli kullanmak için baraj inşasına önem veriyoruz. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız 605 yeni hidroelektrik santrali ile baraj sayımızı 703’e çıkararak bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik.

Sulama ve içme suyu amaçlı barajlarla bu sayının 930’u bulduğunu da belirtmek isterim. Yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9’uncu sıraya yükselttik.

Eylül’ün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan bir balkan turuna çıkacağım.

''Her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahit''

Sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmesi bile insanlık için kritik bir gelişmedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Rusya-Ukrayna Savaşı] Amacımız inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin’le Sayın Zelenskiy’i de ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır.https://t.co/TnroAK7Xmd pic.twitter.com/zylggDa5ZT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022

Ülkemizin Ukrayna Rusya savaşında gösterdiği barışçıl adımın diğer alanlarda da önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Amacımız Putin ile Zelenski’yi ülkemizde bir araya getirerek krizi kökten çözmek.

Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahit.

Son dönemde bizi en çok zorlayan konunun ekonomi olduğu bir gerçektir.

Ülkemizi yatırım istihdam üretim ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına dayanan bu programın anlaşılması biraz vakit aldı.

Bugün itibariyle bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstünden gelmeyi peşinen başarmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim ihracat ve istihdam seviyesine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır. pic.twitter.com/588sCJfm4h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022

Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır.

Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz.

Bugün yaşadığımız enflasyon maliyet odaklı enflasyondur. Bütçenin güçlü, üretimin dinamik, istihdamın yüksek olduğu bir ortamda üstesinden gelinmesi mümkün bir sorundur.

''O eski Türkiye artık geride kaldı''

Hiç kimse kusura bakmasın, o eski Türkiye artık geride kaldı. Tıpkı güvenlik, enerji politikaları gibi ekonomi politikalarımızı da kendi ihtiyaçlarımıza göre belirleyeceğiz.

Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Bizim ekonomik politikamızla yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan kazanacak, bunların hasılasıyla beraber devlet kazanacak, bütçe kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil; yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı, ve cari fazlayı artırmaktır.https://t.co/TnroAK7Xmd pic.twitter.com/gPZZhQ1Sst — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2022

Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz.

''Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan ricam kendi paralarına güvenmeleri''

Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir.

Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır.

Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak.

Hangi alana mercek tutarsak tutalım, her konuda mevcut kazanımlarına sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşıyacak tabii hali hazırda yaşanan sıkıntıları da çözecek çalışmalar içindeyiz.

Hazine ve Maliye Bakanımız ile ekibi başta olmak üzere ekonomi ile ilgili tüm kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde sorumluluklarını yerine getirmektedir.

İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek ve bu konuda kararlığımız ispatlanacaktır.

Yardımcı kitaplar da ücretsiz

Bu yıl bir iyileştirme yaparak, ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz.

Öğretmenlere müjde

Bir müjde de kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan üreticilerimize vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bilindiği gibi kırsal kalkınma programının 11’nci çağrısı için projeler alınmaya devam ediyor.

Programın kalan bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla destek için gereken puan seviyesini 65’ten 30’a düşürüyoruz.

Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714’e, yatırım tutarını da 5 buçuk milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik.

Ayrıntılar geliyor...