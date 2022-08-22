Türkiye'den giden ziyaretçileri memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyduklarını ifade eden ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, açıklamasında şunları kaydetti;

Artan vize taleplerini karşılamak için yoğun bir çalışma içindeyiz. ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir.

Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da, birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir. ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız. Randevu uygunluğunu görmek için lütfen online randevu sistemimizi kontrol edin.

Yeni vize kapasitesini sisteme eklediğimiz için başvuru sahiplerinin düzenli olarak vize randevu sayfamızı takip etmesini tavsiye ederiz. Sistemde daha erken bir randevu tarihi bulunması durumunda, önceden randevu almış kişiler web sitemiz üzerinden randevularını değiştirebilirler.

"Yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz"

Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. Lütfen güncel bilgilerden haberdar olmak için sosyal medya hesabımızı izlemeye devam edin.

Türkiye’de ABD vizesi için bekleme süreleri, Amerika Birleşik Devletleri’yle güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren ABD büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı Covid nedeniyle randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz.