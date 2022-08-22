Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Koca'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Son Haberler
- 16:04
- 15:55
- 15:54
- 15:49
- 15:52
Sıradaki Haber
Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz