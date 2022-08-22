Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 anti-personel RPG-7 mühimmatı ile 13 sevk fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.
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