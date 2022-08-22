Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edecekleri vurgulandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/7ijxQHuQ8Q
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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