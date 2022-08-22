Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Beykoz Mecidiye Kasrı'nda dünya evine giren çift, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları nedeniyle sade bir tören yaptı.

Nikahını, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un kıydığı çiftin nikah şahitliklerini, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı.

Nikaha ayrıca, Makedonya Alternativa Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi ve Makedonya eski Devlet Bakanı Furkan Çako, Karadağ Müftüsü Rifat Feyziç, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Sadık Ahmet'in kurduğu DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ile siyaset, iş dünyası, sanat ve medya dünyasından davetliler katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, nikah töreninde davetlilere, katılımlarından dolayı teşekkür etti.