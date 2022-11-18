Helikopterler LHD ANADOLU gemisine konuşlandı
Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilk inişini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, inşasına 17 Nisan 2016'da başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.
Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, LHD Anadolu'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gururlandıracak fotoğraflar paylaşılarak, gemide görev yapacak olan hava vasıtalarına emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler dileğinde bulunuldu.
1⃣Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. ????????— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2022
Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. pic.twitter.com/OklhKkfYNS
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