Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 22:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Filistin halkına başsağlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'ndaki bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze Cebaliya Mülteci Kampı'nda meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
21 kişi hayatını kaybetmişti
Cebaliye Mülteci Kampı'ndaki bir apartmanda çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 21 kişi hayatını kaybetmişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından ülkede ulusal yas ilan etmişti.
Etiketler: Mustafa Şentop Filistin Devleti
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