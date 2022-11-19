Bakan Kirişci, Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son 20 yılda pek çok alanda önemli işlere imza atıldığını, bu sayede ülkenin ihtiyacı denilecek çok az sayıda iş kaldığını belirtti.

Bakan Kirişci, artık Türkiye'nin gündem belirleyen bir ülke olduğunu vurgulayarak, "İki hafta önce Tarım Bakanları Zirvesi için OECD toplantısına katılmak amacıyla Paris'teydim. O zaman da bu 31 Ekim'deki tahıl koridoruyla ilgili süreç Rusya tarafından askıya alınmıştı ama 1 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesiyle süreç kaldığı yerden devam etti. Bu kendiliğinden mi oldu? Hayır.

Tutarlı, dengeli, hakkı hak bilip onun gereğini yapan, yanlış bir şey olduğunda buna yanlış diyebilme cesaretini gösteren ve bu tutarlılığıyla dünyanın artık gıpta ettiği bir Cumhurbaşkanımız... Sayın Cumhurbaşkanımızın adeta ağzına bakan, bu kişi ne diyecek diye bekleyen artık bir dünya var. Tahıl koridoru, bir lider diplomasisinin, Türkiye'nin dengeli ve tutarlı dış politikasının, taraf tutmamak, her iki tarafa da söylenmesi gerekenleri söylemek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

"Dünya büyük bir panikteydi"

Antalya Diplomasi Forumu ve daha sonra 22 Temmuz'da İstanbul'daki görüşme sonucu tahıl koridorunun açıldığını hatırlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Dünya büyük bir panikteydi, biz hamdolsun ülke olarak kendi tedbirlerimizi almış olmamız ve 20 yıldan beri oturtmuş olduğumuz sistem sayesinde rahattık ama dünya rahat değildi. Dünyada zaten pandemiyle başlayan tedarik ve üretim zincirlerinde bir bozulma vardı. Bu bozulma zirve yaptı Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber.

Tahıl koridoru açıldı, ortalık rahatladı. 450 doları görmüş tonu, buğdayda, 330 dolarlara depo teslimi yapılmaya başlandı. Yani 110-120 dolarlık indirim, yüzde 25'lik bir indirim anlamına geldi. Ve bu koridorun 31 Ekim'deki sürecinin askıya alınmasıyla beraber dünyada nasıl panik oluşturduğunu tekrar gördük. Cumhurbaşkanımız devreye girdi, sorun çözüldü ve şimdi de 2 gün sonra yeniden yürürlüğe girmesi, yani 4 ay süreyle daha uzatılması sağlanmış oldu. Türkiye'nin burada üstlenmiş olduğu bu lider diplomasisi bize bu neticeyi sağladı."